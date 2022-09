Der eigene Energiebedarf hat es längst zum Stammtischstoff gebracht. Zu beweglich sind die internationalen Märkte in diesen Tagen und Wochen, zu stark stiegen in Folge die Verbraucherpreise. Hier finden Sie eine grafische Übersicht, ein Energie-Dashboard, das tagesaktuell bei der Orientierung helfen soll.

Gasspeicher-Füllstand

So viel Gas ist in Österreichs Gasspeichern gerade eingespeichert. Insgesamt könnten in Österreich 96 Terawattstunden (TWh) an Gas eingespeichert werden (ohne kleine, firmeneigene Speicher von z. B. der Industrie). Die Republik Österreich selbst verfügt übrigens lediglich über die strategische Gasreserve von 20 TWh, die bis zum 1. November eingelagert werden soll. Der Großteil der Gasreserve gehört den einspeichernden Unternehmen. Im Notfall könne die Energieministerin auf Basis des Energielenkungsgesetzes allerdings über die gesamte eingespeicherte Gasmenge verfügen.

Gas-Ein- und Ausspeicherung

Anzahl der Gigawattstunden Gas, die täglich ein- und ausgespeichert werden. Dargestellt ist jeweils der 7-Tage-Schnitt.

Um die Größe einordnen zu können: 2021 wurden in Österreich insgesamt 96,3 Terawattstunden (=96.300 Gigawattstunden) Erdgas verbraucht. In den Monaten Jänner und Dezember wird am meisten Gas verbraucht, am geringsten ist der Bedarf für gewöhnlich im Juli und im August.

Spritpreise

So viele Euro pro Liter Treibstoff muss man durchschnittlich an der Tankstelle bezahlen (inklusive Umsatzsteuer). Dargestellt ist der Median. Das bedeutet: 50 Prozent der Preise an den österreichischen Zapfsäulen liegen unter und 50 Prozent über diesem Wert.

Strom- und Gaspreis

So viele Cent pro Kilowattstunde Strom muss ein österreichischer Haushalt mit einem Verbrauch von jährlich 3500 Kilowattstunden durchschnittlich bezahlen, wenn er im jeweiligen Monat einen neuen Stromliefervertrag abschließt. Dargestellt ist der Median. Das bedeutet: 50 Prozent der in Österreich angebotenen Tarife liegen unter und 50 Prozent über diesem Wert. Sogenannte Floater-Tarife, die unmittelbar (in der Regel monatlich) auf Basis der Strom-Großhandelspreise angepasst werden, sind nicht berücksichtigt. Etwaige Neukundenrabatte sind ebenfalls nicht berücksichtigt.



So viele Cent pro Kilowattstunde Gas muss ein österreichischer Haushalt mit einem Verbrauch von jährlich 15.000 Kilowattstunden durchschnittlich bezahlen, wenn er im jeweiligen Monat einen neuen Gasliefervertrag abschließt. Dargestellt ist der Median. Das bedeutet: 50 Prozent der in Österreich angebotenen Tarife liegen unter und 50 Prozent über diesem Wert. Sogenannte Floater-Tarife, die unmittelbar (in der Regel monatlich) auf Basis der Gas-Großhandelspreise angepasst werden, sind nicht berücksichtigt. Etwaige Neukundenrabatte sind ebenfalls nicht berücksichtigt.