Sportwetten sind durch die laufende Europameisterschaft in aller Munde und auf allen Bildschirmen. Und das Suchtpotenzial ist hoch, denn durch Live-Wetten kann man das ganze Spiel hindurch immer wieder neu auf weitere Spielverläufe wetten. Dabei sind Sportwetten nicht einmal ein Glücksspiel. Als einziges Land in der EU bezeichnet Österreich Sportwetten nämlich als Geschicklichkeitsspiel. Mit der Aktion „Wirf dein Geld nicht zum Fester hinaus“ versuchte die Fachstelle für Glücksspiel in Graz auf das Problem aufmerksam zu machen. Wir waren dabei und haben die wichtigsten Argumente im Video gesammelt.