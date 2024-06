In weniger als zwei Wochen startet die Fußball-Europameisterschaft. Wer wird gewinnen? „Ich tippe auf Deutschland!“, „Es wird Italien“, „Nein, Spanien!“ – „Wollen wir wetten?“ Dieser letzte Satz fällt unter Freunden oder im Büro schnell und wohl unbedacht. In den meisten Fällen verliert man vielleicht höchstens eine Kugel Eis, doch Wetten kann zur schweren Sucht werden und Menschen in Existenznöte bringen.