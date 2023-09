Kirchbacher Unternehmen setzt auf Frauen in der Technik

Die Miba-Tochter EBG in Kirchbach produziert Leistungswiderstände unter anderem für Stromnetze, Medizintechnik und E-Fahrzeuge. Über die Wachstumschancen im Bereich E-Mobilität, die Schwierigkeiten bei der Personalsuche und was den Arbeitsplatz vor allem für Frauen so attraktiv macht.