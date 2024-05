Um bis zu elf Prozent seien die Mieten in den österreichischen Landeshauptstädten in den vergangenen zwei Jahren gestiegen, so berichtet ImmoScout24 das Ergebnis einer internen Datenanalyse. Auch die Nachfrage habe sich erhöht. Zusammen mit Diskussionen um Mietpreisbremse und dem Ende von befristeten Mietverträgen zeigt das, wie präsent das Thema leistbares Wohnen derzeit ist. „Gerade auch in die Regionen, abseits der großen Ballungsräume, will das Land Steiermark leistbares Wohnen bringen“, sagt Bundesrat Günther Ruprecht.