Pferdewirt Markus aus Riegersburg: „Ich habe wirklich gehofft, dass ich jemanden kennenlerne“

Am 8. Februar jährt sich das „Bauer sucht Frau“-Finale von Pferdewirt Markus Lang aus Riegersburg. In der Sendung hatte er kein Liebesglück. Doch wie viel Realität steckt darin? Lang über Dreharbeiten, Hasskommentare und Tinder in der Südoststeiermark.