Walter Rieger hat bei der Voest Bergtechnik in Zeltweg (heute Sandvik) Schlosser und Elektriker gelernt. Später war er dann in Afrika, Nord- und Südamerika und Australien unterwegs, um die mächtigen Vortriebsmaschinen aus Zeltweg in Betrieb zu nehmen. Dann absolvierte er die HTL Kapfenberg und begann ein Abendstudium für Automatisierungstechnik. All diese Erfahrungen halfen dem 49-jährigen Obdacher dabei, seine 2007 gegründete Firma NET-Automation erfolgreich zu entwickeln. Sie steht nun vor dem größten Meilenstein ihrer Geschichte: In St. Peter ob Judenburg entsteht gerade um 3,5 Millionen Euro die neue Firmenzentrale, die im kommenden Frühjahr eröffnet wird. Derzeit ist die Firma, die 24 Mitarbeiter beschäftigt, im Holzinnovationszentrum Zeltweg angesiedelt.