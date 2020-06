Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Goldschakal breitet sich auch in der Region Leoben zunehmend aus © Janez Tarman

Trotz seines sympathischen Namens ist eines klar: Der Goldschakal ist ein Raubtier – und ganz abgesehen vom äußeren Erscheinungsbild alles andere als goldig. Und er breitet sich auch in den Wäldern in der Region Leoben zunehmend aus. Am Montag machte eine Dame aus Leoben, die in der Nähe des Häuselbergs wohnt, im Garten ihres Hauses eine grausige Entdeckung: Sie fand ein totes Rehkitz – ohne Kopf, wie sie mit dem verständigten Jäger beim Abholen des Tieres feststellte. „Und der Kopf des Rehkitzes wurde auch in der Umgebung nicht gefunden“, erzählt der Mann der Finderin.