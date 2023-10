Als Philipp Könighofer, Vizebürgermeister von Langenwang, nach einem langen Tag gemeinsam mit seinem Kollegen Stefan Hermann von Salzburg aus wieder auf dem Pendlerparkplatz beim Autobahnknoten in St. Michael ankam, wollte er nur schnell in sein eigenes Auto wechseln und gleich weiter – zuerst auf einen weiteren Arbeitstermin in Mürzzuschlag, dann nach Hause. Das Fahrzeug hatte er am Tag davor in der Früh dort abgestellt und war mit seinem Kollegen nach Salzburg weitergefahren.