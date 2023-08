Seit zwei Wochen duftet es tatsächlich unwiderstehlich am Kapistran-Pieller-Platz (das ist der kleine, dreieckige Platz zwischen Murradweg, Hauptbrücke und Kleiner Neutorgasse): Die Pizzeria "Napo" hat eröffnet, zunächst in der ersten Woche nur für Take-away und Lieferservice, nun, mit 11. August nun auch wirklich. Der Platz hat durch das neue Lokal nicht nur olfaktorisch sehr gewonnen – das Lokal hat einen riesigen Gastgarten, hier lässt es sich ganz zentral und trotzdem am Murufer sitzen, Jungeltern dürften sich auch über den benachbarten Kinderspielplatz sehr freuen.

Der Pizzaduft strömt aus einem riesigen Pizzaofen (für die Freaks: Marke Stefano Ferrara), der direkt hinter einem großen, offenen Fenster steht. Hier kann man dem Pizzaiolo direkt beim Kneten und beim "Schaufeln" zuschauen, die Pizzen sind in 60 Sekunden bei 483 Grad Celsius sehr flott fertig. Wer sich für Take-away entscheidet, nimmt die Pizza übrigens Neapel-Style "A Portafoglio", also gefaltet und quasi als Stanitzel, mit, was in Graz einzigartig sein dürfte.

So weit, so vielversprechend. Wir waren aber nicht nur auf die Pizza selbst neugierig und haben so an einem der ersten Öffnungstage im Gastgarten Platz genommen. Begrüßt wurden wir flott, auf die Speisekarten (in Form von folierten Tischsets) mussten wir auch nicht lange warten. Fünf klassische Pizzen gibt es zur Auswahl, ein Schwerpunkt liegt auch auf "White Pizza" – also ohne Tomatensauce, da gibt es vier Varianten. Dazu noch drei besondere Specials. Zwei Pizzen sind von Haus aus vegan (Marinara, "Nduja", vier weitere können auf Wunsch vegan serviert werden).

Preislich liegen die Pizzen zwischen 11 (klassische Regina Margherita) und 19 (Gabriele, weiße Pizza mit Mozzarellabasis, Parmesan, Basilikum, Gorgonzola, Pilzen, Salsiccia, Salbei und Olivenöl) – für 2 Euro weniger gibt es jeweils eine etwas kleinere Version. Genau die beiden bestellen wir uns auch – und als Vorspeise davor eine "Naponata" (7 Euro), auf der Speisekarte erklärt als neapolitanische Version der Caponata (in Sizilien ein süßsaures Gemüsegericht aus geschmorten Paradeisern und Melanzani).

Lob, aber auch Kritik für die Pizza

Dann wird es leider etwas chaotisch: Das Service läuft alles andere als rund, es wird ziemlich lange nichts gebracht, dann falsche Gerichte an falsche Tische. Wir üben uns in Geduld, es ist ja noch alles ganz neu. Schließlich kommen die Pizzen und die Vorspeise dann doch noch, allerdings fast zeitgleich. Die Caponata haben wir uns auch in neapolitanischer Form etwas anders vorgestellt – es ist eine Art Kirschtomatensalat mit Kapern, Oliven, Zwiebeln und Basilikum, aber sei's drum, gut geschmeckt hat er.

Die Margherita erntet beim Hobby-Pizzafuchs vis-a-vis Lob, aber auch Kritik: Sie sei ganz ordentlich, aber nicht ganz durchgebacken, der Teig sei außen zu wenig knusprig und trotzdem auch etwas angekohlt, ortet der Hobbybäcker eine zu hohe Temperatur und doch etwas zu kurze Backzeit. Die Knusprigkeit ist wohl aber auch eine Geschmackssache – die "Gabriele" punktet mit fluffigem Teig und einer guten Qualität der Zutaten, der Gorgonzola ist nur dezent eingesetzt.

Als Nachspeise darf's noch eine Pannacotta (sehr gut, hübsch angerichtet im Glas – 7 Euro) und ein Affogato (5 Euro) sein. Dabei bleibt der Espresso leider kalt, er sollte eigentlich das Gegenteil davon sein.

Unser Fazit: Hingehen, aber noch in Geduld üben

Wir sehen im Lokal – das drinnen übrigens auch toll modern, mit kleinem Italo-Twist, eingerichtet ist, durchaus ein großes Potenzial: Man ist hier sehr bemüht, eine perfekte Pizza zu liefern – und darum dreht sich auch merkbar alles. Die beste Pizza wird angesichts von harter Konkurrenz u. a. mit Pizzaiolo, aber auch vielen anderen, schwierig und ist ziemlich sicher auch Geschmackssache. Beim Service hapert's derzeit noch ordentlich – was speziell an den ersten Tagen aber verzeihbar ist. Man hat merklich schon ein paar Problemstellen ausgemacht und arbeitet daran. Also: Hingehen, aber vielleicht noch etwas mehr Zeit als üblich nehmen und den Geduldsfaden neu einspannen.

Pizza Napo in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Neutorgasse 22 / Kapistran-Pieller-Platz, 8010 Graz

Tel. +43 (0) 664 223 5100

hello@napopizza.at

Reservierung online möglich

Montag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 2 Uhr. Küche je von 12 bis 14.30 und 17 bis 22 Uhr.