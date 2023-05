In seiner „Rennkarriere“ hat Oscar 11.105 Euro an Preisgeld gewonnen. Bis zum 6. August 2021 lief der Greyhound in Irland ganze 117 Rennen. Den Jackpot gewann der sechsjährige Rüde aber erst viel später: Er kam ins irische Tierheim „Great Hounds in Need“, wurde von dort eineinhalb Jahre später nach Österreich vermittelt und lebt mittlerweile als glücklicher Pflegehund in der Nähe des Lustbühels.