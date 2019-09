Zum bereits fünften Mal fand in den Kammersälen der Tag der Barrierefreiheit statt. Neben Informationsständen gab es vor allem jede Menge Action.

Tag der Barrierefreiheit: Wenn Rugby im Rollstuhl gespielt wird © Melichar

Abgeflachte Gehsteige, Niederflurbusse, Treppen mit Liftmöglichkeit. - Die Grundvoraussetzungen für eine Stadt der Barrierefreiheit. Wie sich Graz in dieser Disziplin schlägt, darüber konnte man sich am fünften Tag der Barrierefreiheit in den Kammersälen ein Bild machen.