Das Gutachten, das die SPÖ-Laßnitzhöhe am Mittwoch zum Thema im Gemeinderat machen wird, hat es in sich. Anselm Wagner, Vorstand des Instituts für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften an der TU Graz analysiert darin im Auftrag der Fraktion das Ortsbildgutachten, das grünes Licht für ein umstrittenes Bauprojekt in der Gemeinde gibt. Wagner spricht in dem Papier von schweren Mängeln und kommt zu dem Schluss: „Das Projekt verstößt gegen das Baugesetz, weil es nicht die geforderte Rücksicht auf Denkmäler nimmt. So kann das nicht gebaut werden.“