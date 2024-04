Für das junge Graz ist es eine lautstarke Unterstützung der heimischen Musikszene: Direkt an der Mur, unter der Hauptbrücke, treten in den Sommermonaten mehrmals pro Woche junge Bands und DJs auf, eine „Open Stage“ bietet vielen die Möglichkeit für den allerersten öffentlichen Auftritt. Lautstark sind auf der anderen Seite aber auch Beschwerden: Obwohl die Veranstalter betonen, das vorgeschriebene Ende von 22 Uhr stets einzuhalten und die Lautstärke seit dem Vorjahr zusätzlich auch mit einem elektronischen „Limiter“ automatisch einzudämmen, sind Anrainerinnen und Anrainer von „anhaltendem, übermäßigem Lärm“ und „massiven Mängeln an Hygienevorkehrungen“ nicht erfreut.