Es sei ein bisschen ausgeufert, lacht Kamdem Mou Poh á Hom vom Verein Chiala: Fast ein Jahr lang hat man an einer Neuauflage der AfriGraz Map aus dem Jahr 2016 gearbeitet, einer Karte, auf der afrikanische Geschäfte, Restaurants, Friseurläden und viel mehr verzeichnet waren. Herausgekommen ist ein 80 Seiten starkes Heftchen, das nun vorgestellt wurde: Die vielen Adressen sind ein wahrer Schatz für alle, die sich für afrikanisches Leben in Graz interessieren, aber sollen auch viele Anknüpfungspunkte für Menschen aus Afrika abbilden, die Anschluss in Graz suchen – dabei würden die Vereine wie Chiala, aber auch die elf im Heft verzeichneten Religionsgemeinschaften eine große Rolle spielen, weiß Mou Poh á Hom.

Sein Verein engagiert sich seit mehr als 20 Jahren Verein Chiala in der Stadt – am bekanntesten ist man für das Chiala Afrika Festival, die Literaturtage und das Afrika-Filmfestival, aber auch Deutschkurse und eine Führung durch Afrika-Graz.

Im Heft findet man neben vielen, vielen Adressen aber auch Kurzporträts von Grazerinnen und Grazern mit afrikanischen Wurzeln, die das gesellschaftliche Leben in Graz bereichern sowie Statistiken zur Herkunft, Wohnbezirken und Bevölkerungsentwicklung. Und die letzten Seiten widmen sich unter dem Titel „Schon gewusst?“ Fragestellungen wie etwa die Fremdbezeichnungen, die oft gar nicht böse gemeint sind („Farbige“), aber von der anderen Seite als beleidigend empfunden werden können. Um es künftig besser machen zu können, findet man auch jene Bezeichnungen, die Menschen afrikanischer Herkunft lieber hören wollen – wie das bei der jungen Generation verbreitete „Person of Color“. Auch erfährt man, warum die Frage „Woher kommst du wirklich?“ problematisch sein kann.

Unterstützt wurde der neue Guide, „der wirklich eine umfassende Dokumentation geworden ist“, wie Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) lobt, vom Integrationsreferat. Erhältlich ist er kostenlos direkt beim Verein Chiala, demnächst soll er auch online als PDF abrufbar sein, in Kürze soll er auch bei verschiedenen Stellen in der Stadt aufliegen.

Kontakt: Verein Chiala Afrika

Griesplatz 13, 8020 Graz

0316 / 72 46 83 office@chiala.at

chiala.at