Mit Stand Montagabend gab es 503 Covid-19-Fälle im Land. +++ Das LKH Hartberg hat wieder offen +++ Polizei in Graz spielt "Steiamoak" von Gert Steinbäcker

Corona in der Steiermark

Frequenz in der Stadt Graz ging um 90 Prozent zurück © Juergen Fuchs

Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Corona-Party : Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann war einer der Beteiligten

: Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann war einer der Beteiligten Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt insgesamt bei 503.

in der Steiermark liegt insgesamt bei In der Steiermark gab es am Montag einen sechsten Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle Österreicher . 378 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark.

. 378 Anzeigen wegen Verstößen in der Steiermark. LKH Hartberg hat wieder geöffnet

hat wieder geöffnet Das Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an Tel. 0800 555 621 .

für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie an . Hotline Kriseninterventionsteam: 0800 500154 (9 bis 21 Uhr)

Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

Die Entwicklungen vom Sonntag, 22. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

7.30 Uhr. Immer wieder tauchen rund um das große Thema Versorgungssicherheit auch Fragen auf, was eigentlich auf einem Bauernhof passiert, sollte hier ein Corona-(Verachts-)Fall auftreten. Wer für die Tiere sorgt und was mit Milch und Fleisch passiert, lesen Sie hier.

7.20 Uhr. Ein gutes Zeugnis kann aufgrund der jüngsten Bewegungsprofile den Steirern ausgesprochen werden. Die Frequenz in den größeren Städten ging um 90 Prozent zurück:

Konkret geht es hier um eine interne Auswertung anonymisierter Handydaten für die Taskforce der Bundesregierung.

Die Einzelauswertung zeigt, dass Leoben (minus 90 Prozent am letzten Samstag), Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Villach (um die 80 Prozent) besonders vorbildhaft waren. Konkret wurde die Handy-Konzentration in den Innenstädten mit den Daten der Vorwoche verglichen (von Montag bis Freitag, beim Samstag wurde der 7. März herangezogen). Noch dramatischer war der Rückgang in Wien mit Rekordwerten von 95 Prozent.

Ebenso markant: 66 Prozent der Menschen verlassen demnach ihre Wohnung praktisch nie. Sie verließen ihre eigenen vier Wände nur für einige Augenblicke, um sich im Garten oder in unmittelbarer Näher ihrer Wohnung (Umkreis von einem Kilometer) die Füße zu vertreten.

Hier geht's zur ausführlichen Geschichte.

7.13 Uhr. Weiterhin große Wellen schlägt die Corona-Party in Heiligenkreuz am Waasen am Wochenende, an der FPÖ-Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann beteiligt war. "Die Sache ist noch nicht ausgestanden", droht FPÖ-Chef Mario Kunasek dem jungen Mandatar mit weiteren Konsequenzen.

Warum ein Rauswurf aus der FPÖ nicht so einfach ist, lesen Sie hier.

7.05 Uhr. In Zeiten der Krise zeigt Theresienhof-Mehrheitseigentümer und -Geschäftsführer Helmut Mayr ein großes Herz und erntet großen Dank. Die Klinik war österreichweit eine der ersten, die aufgrund der Corona-Krise geschlossen wurde. „Ich habe mir am 14. März alles durch den Kopf gehen lassen und es gab eigentlich keine andere Antwort auf die Entwicklungen, als das Haus schnellstmöglich zu schließen, um alle - Patienten und Angestellte - zu schützen.

Zwei Tage später waren von den 170 Patienten nur noch 20 in Frohnleiten. „Jenen, die nicht mobil waren oder nicht abgeholt wurden, haben wir ein Taxi nach Hause gezahlt. Eine Person wurde während des Aufenthalts bei uns obdachlos, ihr haben wir fünf Nächte im Hotel Weitzer in Graz gezahlt. Mehr über den Einsatz am Theresienhof lesen Sie hier.



6.30 Uhr. 503 mit dem Coronavirus infizierte Steirer wies das Gesundheitsministerium am Montag um 21 Uhr aus. Das sind 57 Infizierte mehr als noch 24 Stunden davor.

Die Bezirksstatistik (in Klammer die Neuerkrankungen):

Bruck-Mürzzuschlag: 15 (+6)

Deutschlandsberg: 8

Graz: 132 (+18)

Graz-Umgebung: 52 (+4)

Hartberg-Fürstenfeld: 80 (+5)

Leibnitz: 59 (+7)

Leoben: 8 (+1)

Liezen: 38 (+1)

Murau: 1

Murtal: 15

Südoststeiermark: 23 (+1)

Voitsberg: 21 (+9)

Weiz: 51 (+5)

4.55 Uhr. Grazer Polizei reagiert auf das "I Am From Austria" der Kollegen aus Wien. Und spielt Steiamoak von Gert Steinbäcker.

4.50 Uhr. Die Corona-Krise sorgt in der Bau-Branche auch im Bezirk Weiz für Verunsicherung. Man wartet auf klare Vorgaben. Lieb Bau Weiz löste einen „Shitstorm“ aus.

4.45 Uhr. Südsteirer (78) ist sechstes steirisches Todesopfer - Der Mann hatte erhebliche Vorerkrankungen, teilte die Landessanitätsdirektion mit. Bereits mehr als 500 Steirer wurden positiv auf das Coronavirus getestet.