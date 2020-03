Südoststeirischer Coronapatient"Ich habe mir meinen Test erjammert"

Ein Südoststeirer, der mit seinen Freunden in St. Anton am Arlberg Skifahren war, schildert den langen Weg zu einem positiven Coronatest und wie es ihm mit dem Virus ergangen ist.

Gerhard und seine Freunde waren in St. Anton am Arlberg Skifahren. Dort dürfte er sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. © AP

Es sollte, wie jedes Jahr, ein schöner Skiurlaub mit Freunden in St. Anton am Arlberg werden. Geworden ist es für Gerhard (Name und Alter von der Redaktion geändert) aus dem Bezirk Südoststeiermark ein Urlaub, an den er sich noch lange erinnern wird. Denn der 53-Jährige hatte ein „Mitbringsel“ im Gepäck – er wurde mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet. Doch der Weg zum Testergebnis war ein langer. Aber der Reihe nach.