Kunasek zu Hirschmann"Die Sache ist noch nicht ausgestanden"

Kunasek mit Gerhard Hirschmann (rechts) im Landtagswahlkampf 2019 © Sittinger

So gar nicht brauchen kann die FPÖ den jüngsten Eklat rund um ihren Landtagsmandatar Gerhard Hirschmann. Der fand sich bekanntlich – alle Vorschriften missachtend – am Samstag mit drei Freunden zur fröhlichen Coronaparty im Tennisklub ein. Damit brachte er die Partei in größte Verlegenheit. An seinem Mandat hält er trotzdem fest.