Die Jufa-Baustelle in Weiz wurde von Lieb Bau in Absprache mit der Stadtgemeinde eingestellt © Lieb Bau Weiz

Mit einem „Shitstorm“, also kollektiver Entrüstung, ist das Unternehmen Lieb Bau Weiz konfrontiert, nachdem ein internes Schreiben an die Mitarbeiter auf Facebook die Runde macht. Der Baustellenbetrieb erfolge uneingeschränkt, heißt es darin, außerdem wird an das Pflichtbewusstsein der Arbeiter appelliert. Jeder, der seine Arbeit niederlege oder andere dazu anstifte „kann sich in eine für sich selbst schadenersatzrechtlich nachteilige Position begeben“ und hafte für die Folgen seiner Handlungen, so das Schreiben.