Petra Pitzer aus Schladming ist an Corona erkrankt. In einem berührenden Video wendet sie sich nun an die Öffentlichkeit. Einerseits um zu schildern, wie es ihr mit dem Covid-19-Virus ergangen ist, andererseits aber vor allem um eindringlich zu appellieren die Corona-Pandemie wirklich ernst zu nehmen.

Petra Pitzer aus Schladming wurde positiv auf Corona getestet, die Krankheit brach bei ihr auch aus © Facebook Petra Pitzer

„Grüß Euch Leute. Einige von Euch wissen's schon, denen die es noch nicht wissen sag ich es jetzt. Ja, es stimmt, ich habe Corona.“ Mit diesen Worten beginnt ein Video, mit dem sich die junge Schladminger Unternehmerin Petra Pitzer am Dienstag via Facebook an die Öffentlichkeit wandte.

In einem berührenden Video-Appell schildert die Schladminger Friseurmeisterin den (schweren) Verlauf ihrer Coronaerkrankung, sie dürfte sich am letzten Tag vor den Ausgangsbeschränkungen angesteckt haben. Gestern am Tag acht ihrer Coronaerkrankung ging es Petra Pitzer erfreulicherweise schon etwas besser, die Symptome wurden schwächer und das Fieber ließ nach.

Aber auch jetzt, wo es gesundheitlich wieder allmählich bergauf geht, verliert ihre Botschaft nichts an Eindringlichkeit: „Wir hatten alle ein Leben und wenn wir uns zusammenreißen werden wir auch bald wieder eines haben!“