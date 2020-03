Lebring Bürgermeister Franz Labugger nicht mehr in Quarantäne

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Freiwillige Selbstisolation nach Besuch eines Begräbnisses mit Covid-19-Patienten ging für Lebrings Bürgermeister Franz Labugger ohne Symptome zu Ende. Zahl der Infizierten in der Gemeinde stieg indes auf rund 25 an.

Lebrings Bürgermeister Franz Labugger konnte die Selbstisolation ohne Symptome beenden © Juergen Fuchs

Zu einer rigorosen Sicherheitsmaßnahme griff Anfang letzter Woche der Bürgermeister der Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen, Franz Labugger. Als Besucher eines Begräbnisses am 6. März, an dem auch mit Covid-19 infizierte Personen teilgenommen hatten, begab er sich freiwillig zu Hause in Selbstisolation. Vergangenen Freitag ging die 14-tägige Sicherheitsfrist zu Ende. "Es geht mir gut, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Symptome und kann nun wieder das Haus verlassen", berichtet Labugger.