Selbstverständlich wisse er, wo er ist. „Am Kaiser-Josef-Markt in Graz, da wurde ich quasi sozialisiert“, lacht Thomas Waitz. „Aber wo ich morgen um die Zeit bin, weiß ich nicht genau.“ Der steirische Grünen-Spitzenkandidat biegt am Mittwoch in die Wahlkampf-Zielgerade ein. Gerade konfrontieren ihn Marktbesucher mit Umwidmungsfragen. „Dann gehen Sie zum Verwaltungsgerichtshof“, rät der langjährige EU-Parlamentarier. Die Lena-Frage kommt erst zum Abschied. „Aber es wird weniger“, wirkt die Nummer zwei hinter Schilling erleichtert, wieder „mehr zu den Sachthemen“ gefragt zu werden.