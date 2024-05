Schweinefleisch-Äußerung von FPÖ-Bundesrat sorgt für Kritik und Entschuldigung

In der EU-Wahldiskussion an Grazer Schule meinte der steirische FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner auf eine Frage: „Menschen, die Schweinefleisch essen, neigen weniger dazu, sich in die Luft zu sprengen als andere.“ Die Hintergründe.