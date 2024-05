Eine Riesen-Resonanz hat unser Aufruf zur Spitzenplatz-Wahl hervorgerufen, bei der unsere Leser die beliebtesten steirischen Wirtsleute mitsamt deren Top-Speisen küren. Mehr als 100 Wirtinnen und Wirte haben sich bzw. wurden auf www.kleinezeitung.at/spitzenplatz schon angemeldet (hier geht‘s zum Anmeldeformular!). Von der Küche bis zum Stammtisch zirkulieren in den Betrieben bereits die Unterschriftenlisten. Demnächst startet zudem das Online-Voting, die Wahl läuft bis 1. Juli.

Hier den Stimmzettel downloaden

Unterschriftenliste 40.78 KB Downloaden und auflegen

Stellvertretend für alle bisher nominierten Wirtsleute präsentieren wir Ihnen heute einige Wirtsleute, die nach dem Aufruf ganz flott zur Publikumswahl angemeldet wurden.

Gasthof Kraxner, Hatzendorf (Gemeinde Fehring): Wer den Gasthof Kraxner in Hatzendorf nominiert hat, das weiß Andreas Kraxner, der den Traditionsbetrieb mit Schwester Michaela führt, nicht genau: „Wahrscheinlich Stammgäste.“ Jedenfalls werden schon fleißig Stimmen gesammelt. „15 Seiten sind schon voll mit Unterschriften“, verrät Michaela Kraxner. Ein besonderes Highlight auf der Speisekarte ist aktuell das Schweinefilet vom Vulkanlandschwein mit Spargel von Reicher und Sauce Hollandaise. Es gibt auch hausgemachtes Eis, das mit köstlichen Hatzendorfer Erdbeeren serviert wird.

Andreas und Michaela Kraxner (Hatzendorf) mit Schweinefilet mit Reicher-Spargel und hausgemachtem Eis © Kraxner

Steirerkeller, Großklein, Wirte Alexandra und Alois Kröll. Alexandra Kröll: „Wir tischen seit 1997 auf und verbinden dabei die moderne und klassische Küche. Eine Spezialität des Hauses ist unser Keltenschinken, den mein Mann selbst nach alter Vorgehensweise herstellt.“

Im Steirerkeller © Kröll

Gasthof zum Tannenwirt, Weiz: Nominiert ist auch der Tannenwirt in Weiz. Seit Oktober 2018 haben Daniela Grossegger (27) und Thomas Pfeifer (29) den Gasthof in der Marburger Straße gepachtet. „Bei uns gibt es bodenständige Speisen, Hausmannskost“, erzählt er. Besonderes beliebt seien die Burger. Für die würden die Gäste sogar aus Graz kommen.

Gasthof zum Tannenwirt in Weiz: Daniela Grossegger und Thomas Pfeifer © Julia Kammerer

Gasthof Eberhard in St. Michael/Obersteiermark: Seit 18 Jahren betreibt Ilse Blachfellner-Mohri ihren elterlichen Betrieb, den Gasthof Eberhard in St. Michael (Bezirk Leoben). Den Kochlöffel schwingt die 53-Jährige selbst, mit ihren „guten Leuten“, wie sie es nennt. Und als solche sieht sie auch ihre Gäste, die sich kulinarisch nicht nur auf sie verlassen können, sondern auch bereit sind, Neues kennenzulernen. Ein Geheimrezept, das immer ankommt, wenn die Chefin den Kochlöffel schwingt, gibt sie gerne preis: Sie verkocht vorrangig, was die Jahreszeiten hergeben, also Saisonales. Derzeit sind es Wildgerichte und viel frisches Gemüse, wie Blachfellner-Mohri verrät.

© Sabrina Stummer

Restaurant Leitner, Lind bei Scheifling: Sehr gefragt ist im Restaurant die Hausmannskost, zudem wird zu Spezialitätenwochen wie Steaks, Wild oder Spargel geladen. Die Zutaten in der Küche für die Menüs werden von Lieferanten in der engeren Umgebung besorgt, „wir kochen regional und saisonal“ sagt Küchenchef Andreas Leitner.

Restaurant Leitner, Lind bei Scheifling © Galler

Tanzmühle, St. Peter im Sulmtal, Wirt Christian Kornberger: „Das Besondere an unserem Steakhouse ist, dass wir auf Regionalität setzen. Wir bekommen das Fleisch etwa von Eibiswald oder der Koralm. Auch alle anderen Zutaten versuchen wir in unserem Umkreis zu bekommen. Seit elf Jahren dürfen wir Gäste bei uns begrüßen.“

Die Tanzmühle © KK

Wirtshaus & Dorfhotel Mayer in St. Martin am Grimming, Lisa und Stefan Ell-Mayer: „Es freut uns sehr, dass wir von einem Gast als Lieblingswirtshaus vorgeschlagen worden sind. Neben mehrgängigen Überraschungsmenüs, die weit über die Wirtshausküche hinausgehen, gibt es bei uns auch Wirtshausklassiker à la carte. Wir empfehlen die Kalbsleber.“

Wirtshaus & Dorfhotel Mayer in St. Martin am Grimming © Christoph Huber

Gasthaus Bodenbauer, St. Ilgen, Brigitte und Andreas Tatzl: „Wir freuen uns, dass jetzt die Wirte eine Plattform erhalten, wo die steirische Gastlichkeit präsentiert werden kann. Wer heute noch in der Gastronomie arbeitet, macht das mit Leib und Seele.“

Brigitte und Andreas Tatzl, Betreiber des GH Bodenbauer in St. Ilgen © Barbara Majcan

Kirchenwirt Maria Fieberbründl mit Kirchenwirtin Andrea Durlacher: Als einzig verbliebene Wirtin im oststeirischen Wallfahrtsort Maria Fieberbründl muss Andrea Durlacher mehrgleisig in ihrer Speisekarte fahren, wenngleich ein Großteil der Gäste nunmehr einspurig mit dem E-Bike in den Pilgerort kommen: Neben dem klassischen Schweinsbraten samt Knödel bietet das Familienunternehmen auch leichte Gerichte an: Aktuell sind die Erdäpfelwurst und die Salatplatten der große Renner im kleinen Gasthaus direkt neben der Wallfahrtskirche.