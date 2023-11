Zwölf Monate bleiben der Landesregierung noch Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen und ihre Agenda abzuarbeiten. Die finale Weichenstellung erfolgt am Donnerstag und Freitag in der Weststeiermark. In der Stainzer Hofermühle halten LH Christopher Drexler, Vize Anton Lang und Co. mit den Klubobleuten Barara Riener und Hannes Schwarz ihre wohl letzte Regierungsklausur der laufenden Periode ab. Standen im Vorjahr in Schladming die späte Einigung auf das Sachprogramm Photovoltaik und andere „grüne“ Themen im Zentrum, wird es diesmal weniger kontroversiell.