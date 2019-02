Facebook

Vanessa Herzog © AP

"Die Sprint-Vierkampf-Weltmeisterschaft in Holland ist nicht mit der Sprint-Europameisterschaft in Südtirol zu vergleichen, wo ich Europameisterin geworden bin. Dort bin ich gegen die Nummern sechs, sieben und acht der Welt gelaufen. Hier in Heerenveen ist die absolute Crème de la Crème am Start“, erzählt Eisschnellläuferin Vanessa Herzog vor dem befürchteten schweren Wettkampf in Holland. Dabei ließ es die Kärntnerin im ersten Bewerb über die 500 Meter ordentlich krachen. Lediglich um vier Hundertstelsekunden musste sie sich ihrer japanischen Dauerrivalin Nao Kodaira geschlagen geben.

