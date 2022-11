Eines ist unbestritten. Holger Rune will die Nummer eins der Tenniswelt werden. Während sich das viele nur denken, ist er jemand, der das offen ausspricht. Mit seinen 19 Jahren ist er selbstbewusst. Das hebt ihm von vergleichbaren Spielern ab. Bereits mit 15 Jahren war er überzeugt, gegen Rafael Nadal gewinnen zu können. Er ist ein echter Spitzbub, der ganz genau weiß, was er will. Auffallen kann er, und zwar in jeglicher Hinsicht. Das liegt anscheinend in der Familie, denn seine Schwester Alma ist Model und pendelt zwischen Mode-Metropolen wie Paris und Mailand.