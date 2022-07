An sich war es genau das, was man sich vorgestellt hat: Ein Rennen, fast wie aus dem Bilderbuch in einer Woche, in der in Spielberg die Schallmauer von kumuliert 300.000 Besuchern geknackt wurde. Fans, die mit ihrer Begeisterung ansteckend wirken, auch wenn die „Orange Army“ mit ihren orangen Rauchbomben nahe daran war, den Fahrern die Sicht aufs Wesentliche zu nehmen – das Rennen.