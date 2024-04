Da an der Spitze der Formel 1 derzeit die Spannung fehlt, kursierten auch beim Großen Preis von China in Shanghai abseits der Strecke heiße Gerüchte. Nachdem Helmut Marko im Interview mit der Kleinen Zeitung schon Interesse an Überflieger Norris für die fernere Zukunft bekundete, legte er nach dem Großen Preis von China noch einmal nach.

Nach dem Rennsieg von Max Verstappen sagte der 80-Jährige im Interview mit ServusTV angesprochen auf Norris: „Er ist jung und sicher im Fokus von uns.“ Mit seiner Familie habe Marko auch bereits einmal gesprochen. „Sein Vater scherzt immer, dass Lando seinen ersten Grand-Prix-Sieg erst feiert, wenn Max (Verstappen, Anm.) in Pension geht. Ich habe ihm gesagt, dass er zu uns kommen muss, dann geht es sicher schneller.“

Unter der Woche sprach der Motorsportberater in höchsten Tönen von den beiden McLaren-Fahrern, hielt aber auch fest. „Norris hat zumindest einen Vertrag bis 2026, also ist er kurzfristig keine Option, genauso wenig wie Oscar Piastri. Aber beide Fahrer sind in Zukunft sicherlich interessant für uns.“