Am Ende wurde es Platz 14 für Lokalmatador Zhou Guanyu bei seinem ersten Heimrennen der Karriere in Shanghai. Der Sauber-Pilot verpasste beim souveränen Sieg von Max Verstappen die Punkte deutlich. Dem Publikum in China war das aber sichtlich egal. Die Fans feierten den 24-Jährigen wie einen Weltmeister. „Danke an alle Fans in China, egal ob hier oder zu Hause. Mein Traum ging in Erfüllung“, funkte Zhou nach Rennende an seine Box.

Und die Verantwortlichen in Shanghai überlegten sich für den Chinesen auch etwas Besonderes. Nach dem Rennen gab es nämlich auch für Zhou einen Platz auf der Start-Ziel-Gerade, die ansonsten für das Siegertrio reserviert ist. Zhou stellte seinen Sauber ab, stieg aus und ließ sich vom frenetischen Anhang feiern, ehe er überwältigt in Tränen ausbrach.