Ob sie als Paar harmonieren würden, bezweifelt GAK-Co-Trainer Christoph Cemernjak stark. „Wenn ich eine Frau wäre, wären wir garantiert nicht zusammen. Wir sind und denken so was von grundverschieden.“ Am Rasen hingegen profitieren Chefcoach Gernot Messner und der Viktringer von ihrer doch ziemlich konträren Art. Der eine ruhig, reflektiert, analytisch, strukturiert, der andere emotional, laut, vertrauenswürdig und ein Spontan-Entscheider. Und dass diese spezielle Kärntner Konstellation, die sich aus gemeinsamen WAC-Zeiten kennt, für sich spricht, ist offensichtlich – der Erfolg gibt ihnen nämlich recht.