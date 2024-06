Live. Im letzten Test vor der Europameisterschaft in Deutschland trifft Österreich heute (18 Uhr/ ServusTV live) in St. Gallen auf die Schweiz. Hier verpassen Sie nichts!

Österreichs Fußball-Nationalteam ist bestrebt, seine jüngste Erfolgsserie mit in die EM nach Deutschland zu nehmen. Die ÖFB-Auswahl hat vor der Generalprobe am Samstag (18.00 Uhr/live ServusTV) in St. Gallen gegen die Schweiz sechs Länderspiele in Folge gewonnen. Mit einem siebenten Sieg würde man den Verbandsrekord einstellen. Ob das gelingt, lesen Sie hier: