Waren die Länderspielpausen in den ersten Jahren unter Trainer Markus Schopp in Hartberg noch die Zeit, wo sich das Team mit ausnahmslos allen Spielerin intensiv auf die kommenden Aufgaben vorbereiten konnte, fehlen mittlerweile immer mehr Akteure bei den Lehrgängen der Nationalteams. So mussten die Steirer in den vergangenen zwei Wochen auf Ibane Bowat (Schottlands U21), Mamadou Sangare (Malis U23) und ÖFB-Torschütze Maximilian Entrup verzichten. „Es ist ein Fakt, dass sich Spieler in Hartberg interessant entwickeln“, sagt Schopp zu seinen Schützlingen und nennt dabei auch einen kommenden Gegner.

Denn Christoph Lang, mittlerweile Leistungsträger bei Rapid, war ebenfalls beim rot-weiß-roten A-Team, ehe es zur U21 ging. „Ihn möchte ich nicht vergessen. Er ist zwar nicht mehr bei uns, aber wir haben schon auch einen großen Anteil daran.“ Der 22-Jährige kam im Sommer auf Leihbasis vom SK Sturm, ehe die Grazer ihn im Winter zurückholten und umgehend nach Hütteldorf transferierten. „Bei Rapid war er sicher auch ein Schlüsselfaktor und Grund dafür, dass sie im Frühjahr Punkte gemacht haben. Ich erinnere mich nur an die Tore gegen Sturm oder Klagenfurt. Im Herbst war er für uns wichtig, jetzt ist er es eben für Rapid.“

Stehplatztickets noch zu haben

Apropos Rapid. Die Wiener können in Hartberg wieder auf viele Fans setzen. Stehplatztickets für das Spektakel am Ostersonntag gibt es noch. Für die Steirer sind solche Partien die Belohnung für den sensationellen Grunddurchgang. „Mit dieser Entwicklung haben sie es sich verdient in der Meistergruppe zu spielen und sich mit den Besten der Besten zu messen“, sagt Schopp. Seit acht Spielen ist sein Team in der heimischen Profertil-Arena ungeschlagen, hat die beiden Duelle gegen Rapid in dieser Saison mit 1:0 gewonnen. Warum es für Blau-weiß gegen Grün-weiß so gut läuft? „Es sind einfach zwei spielstarke Mannschaften, die aufeinandertreffen, mit sehr guten Ideen im Ballbesitz. Im kompletten Paket hatten wir hier und da aber eben mehr Ideen. Im letzten Duell auch etwas glücklich.“ Für den Kracher kann Schopp nahezu auf alle Spieler setzten. Einzig Innenverteidiger Bowat fehlt gesperrt.