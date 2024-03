Hartberg feiert im Test gegen Lafnitz enen 4:0-Erfolg. Manuel Pfeifer, Dominik Frieser, Manfred Gollner und Jürgen Heil trafen für die Mannschaft von Trainer Markus Schopp, der freilich zufrieden war, mit dem Test. „Das war so nicht zu erwarten. Ich habe in den letzten zwei Tagen keine guten Trainingsleistungen gesehen“, sagt Schopp. Das hat er – bei allem Verständnis dafür, in einer spielfreien Woche „runterzufahren“ – der Mannschaft vor dem Spiel auch gesagt. „Ich habe ihnen klar mitgeteilt, dass ich mir das anders erwarte.“ Und die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt. „Das Resultat ist das Eine, aber wir haben auch eine gute Leistung gezeigt.“