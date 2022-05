Bevor man sich mit David Alaba freut, muss man noch einmal darauf hinweisen: Eigentlich hätte das Finale an diesem Abend in St. Petersburg gespielt werden sollen. An sich hätte Europas Fußball-Mannschaft der Saison in Russland ermittelt werden sollen, ehe Diktator Wladimir Putin sein Land mit dem sinnlosen Angriffskrieg in der Ukraine politisch wie sportlich ins Abseits schoss.