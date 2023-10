Nach den ersten 15 Spielen des Grunddurchgangs gehört der VSV als Tabellendritter klar zu den Topteams der Liga. Leader Salzburg ist lediglich einen Punkt entfernt, Lokalrivale KAC immerhin um vier Punkte auf Distanz gehalten und unter dem Strich der Top sechs liegt Innsbruck als Siebenter bereits acht Punkte hinter Villach. So weit, so gut. Doch das 1:6 in Vorarlberg am vergangenen Mittwoch zeigte den Adlern auch, dass es ohne 100-prozentige Einstellung nicht geht. Diese legten Alexander Rauchenwald und Co. beim 3:2 gegen Linz wieder an den Tag, drehten ein 0:1 und agierten nach schwachem ersten Drittel danach wieder in gewohnter Manier.