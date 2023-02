Im Jahr 2022 gab es in Kärnten viele Konzerte. Im Mai 2022 ist zum Beispiel Rammstein im Klagenfurter Stadion aufgetreten. Auch heuer wird es wieder viele Konzerte geben. Es ist für jeden Musik-Geschmack etwas dabei.

Am 27. Februar 2023 kommt das London Philharmonic & Symphonic Film-Orchestra nach Kärnten. Das Konzert heißt: „The Magical Music of Harry Potter“. Das Orchester spielt die Musik aus den Harry Potter-Filmen. Das Konzert wird im Konzert-Haus in Klagenfurt sein. Ein Orchester besteht aus vielen Personen. Diese Personen spielen unterschiedliche Musik-Instrumente.

Am 24. Mai 2023 spielt die deutsche Rock-Band Tocotronic im Burg-Hof in Klagenfurt. Die Band gibt es schon 30 Jahre. Bekannte Lieder von Tocotronic heißen: „Hi Freaks“, „Pure Vernunft darf niemals siegen“ und „Ich tauche auf“. Die Band hat bis jetzt 13 Alben veröffentlicht. Ein Album ist eine Sammlung von mehreren Liedern.

Am 27. Mai 2023 spielt Beatrice Egli mit ihrer Band am Gelände vom Stadion in Klagenfurt. Das soll das einzige Konzert von Beatrice Egli in Kärnten sein. Beatrice Egli ist aus der Schweiz und macht Schlager-Musik.

Am 3. Juni 2023 kommt Capital Bra nach Klagenfurt. Das Konzert war schon im Jahr 2020 geplant. Das Konzert musste aber wegen Corona verschoben werden. Capital Bra kommt aus Berlin und macht Rap-Musik. Im Jahr 2022 war Capital Bra am Villacher Kirchtag zu Besuch.

Am 3. Juni 2023 spielen auch Pizzera und Jaus am Neuen Platz in Klagenfurt. Pizzera und Jaus sind schon öfter in Kärnten aufgetreten. Das Konzert von Pizzera und Jaus wird im Freien sein.

Am 29. Juni 2023 wird Nik P. in der Burg-Arena Finkenstein auftreten.

Die englische Band Smokie spielt am 5. Juli 2023 in der Burg-Arena Finkenstein. Sie werden viele bekannte Lieder singen. Zum Beispiel „Needles and Pins“ und „Lay Back in the Arms of Someone“.

In der Ost-Bucht in Klagenfurt gibt es auch einige Konzerte. Am 30. Juni 2023 spielt Matakustix ein Konzert in der Klagenfurter Ost-Bucht. Am 1. Juli 2023 spielt Roland Kaiser ein Konzert in der Ost-Bucht. Am 2. Juli 2023 spielt Melissa Naschenweng ein Konzert in der Ost-Bucht. Naschenweng ist aus dem Lesachtal in Kärnten.

Am 7. Juli 2023 spielen OneRepublic in Moosburg auf der Schloss-Wiese. Bekannte Lieder sind zum Beispiel: „Apologize“, „Counting Stars“, „West Coast“, Something I Need“ und „Good Life“.

Am 7. Juli und am 8. Juli 2023 ist die Starnacht am Wörthersee

Andreas Gabalier tritt am 9. Juli 2023 in der Wörthersee Ost-Bucht auf. Das Motto für sein Konzert ist: „Dirndl – Wahnsinn – Hulapalu“.

Der italienische Sänger Andrea Bocelli kommt am 15. Juli 2023 nach Kärnten. Andrea Bocelli tritt im Stadion in Klagenfurt auf. Wegen Corona musste Andrea Bocelli seine „The Most Beloved Tenor“-Tournee schon 2 Mal verschieben. Eine Tour oder Tournee ist eine Reise in verschiedene Städte. Auf dieser Reise spielen Musiker viele Konzerte.

Am 16. Juli 2023 kommt der englische Sänger Sting nach Kärnten. Sting ist zu dieser Zeit mit seiner „My Songs“-Tour unterwegs. Er wird im Stadion in Klagenfurt auftreten.

Am 21. Juli 2023 kommt die englische Band Depeche Mode nach Kärnten. Die Gruppe wird im Stadion in Klagenfurt ein Konzert geben. Depeche Mode gehen im Jahr 2023 auf Welt-Tour. Welt-Tour heißt, sie sind auf der ganzen Welt unterwegs. Die Tour heißt: „Momento Mori“-Welttour.

Robbie Williams kommt am 22. Juli 2023 nach Launsdorf in Kärnten. Er wird sein Konzert auf einer Bühne unter der Burg Hochosterwitz spielen. Bekannte Lieder von Robbie Williams sind zum Beispiel “Let Me Entertain You“ und „Angels“.

Alvaro Soler tritt am 28. Juli 2023 in Launsdorf auf. Bevor Alvaro Soler sein Konzert spielt, tritt am gleichen Tag auch der Sänger Josh auf.

Die deutsche Sängerin Nena wird am 29. Juli 2023 in Launsdorf auftreten. Ein sehr bekanntes Lied von Nena heißt “99 Luftballons“.

Die Prinzen werden am 29. September 2023 in der Messe-Halle in Klagenfurt auftreten. Ein bekanntes Lied von den Prinzen heißt: „Das ist alles nur geklaut.

Am 7. Dezember 2023 kommen Seiler und Speer nach Kärnten. Seiler und Speer werden in der Messe-Halle in Klagenfurt auftreten.