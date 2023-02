In der höchsten Eventlocation Wiens, im 35. Stock eines Wolkenkratzers am Wienerberg, will Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag, 10. März, seinen Plan für die Zukunft präsentieren. In einer umfassenden Rede zur Lage der Nation mit dem Titel "Österreich 2030" will den "Zukunftsplan, den ich in Auftrag gebe", präsentieren.

Seine Amtszeit sei geprägt von Krisen, heißt es in der Einladung: Im Lockdown wurde er als Bundeskanzler angelobt, 80 Tage später brach der Krieg in der Ukraine aus. Nach "einem Jahr Krisenmanagement" will Nehammer nun "die Lehren aus der Krise ziehen" und "über den Tellerrand der Legislaturperiode hinaus blicken."

Die Krisen seien noch nicht vorbei, heißt es in der Einladung, "aber wir haben gelernt, mit den Folgen umzugehen". Jetzt sei es an der Zeit "den Blick in die Zukunft zu richten".

Exakt ein Jahr zuvor, im März 2022, wandte sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einer Grundsatzrede an die Öffentlichkeit. Darin zementierte sie ihren Anspruch, Spitzenkandidatin der SPÖ und Bundeskanzlerin zu werden.