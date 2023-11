Die Führungsspitze der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ist nach israelischen Informationen aus der Stadt Gaza in den Süden des Gazastreifens geflohen. Der israelische öffentlich-rechtliche TV-Sender Kan berichtete am Samstag, Israel gehe davon aus, dass die Hamas-Führer Yihya al-Sinwar und Mohammed Deif während des Kriegs in den Süden entkommen seien. Sie würden dort im Bereich der Stadt Khan Junis vermutet, wo Sinwar geboren wurde.

Sinwar ist der Chef der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Deif Kommandant des bewaffneten Hamas-Arms, der Izzedin-al-Qassam-Brigaden. Beide stehen seit dem Massaker am 7. Oktober im israelischen Grenzgebiet ganz oben auf der Abschussliste Israels.