Weißes Gold – seit jeher gilt Salz als kostbar, da es lebenswichtig ist und zugleich nicht überall gewonnen werden kann. In Österreich konzentriert sich der Abbau auf die Standorte Hallstatt, Bad Ischl und Altaussee. Allesamt werden sie von der Salinen Austria AG betrieben, die sich auch beim „Europäischen Knappen- und Hüttentag“ dieses Wochenende in Bad Ischl präsentiert.

Speisesalz & mehr

Die Salzvorkommen selbst gehören der Republik, die Salinen Austria AG ist Auftragnehmerin. Als solche produziert sie 3500 Tonnen Siedesalz am Tag, 1,2 Mio. Tonnen im Jahr. Das bekannteste Produkt ist das Speisesalz „Bad Ischler“, 12 Millionen Packungen werden jährlich verkauft. Das Unternehmen zählt 580 Mitarbeiter, 300 davon im Salzgeschäft. Im Jahr 2022/23 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 14,9 Millionen Euro.

Neue Produkte, neue Märkte

Doch die Wirtschaftslage beutelte zuletzt auch die Lebensmittelbranche, wie CEO Peter Un­tersperger berichtet: „Die hohen Energiepreise, die Inflation und die gestiegenen Löhne haben uns zugesetzt.“ Österreich verliere zusehends an Wettbewerbsfähigkeit, bedauert er. Nötige staatliche Maßnahmen kämen meist erst spät, zu spät, um die Krise abzufedern. Hinzu komme, dass sich sowohl unter Konsumenten als auch Unternehmen Unsicherheit breit gemacht habe, der private Konsum und Investitionen daher eingebrochen seien. „Uns muss es wieder gelingen, positiv in die Zukunft zu schauen“, ist Untersperger überzeugt. Auch wenn das Veränderung bedeutet: Die milderen Winter haben den Absatz von Auftausalz halbiert. Dafür fand die Salinen Austria AG zuletzt in Südamerika, Südafrika, Taiwan oder Indien neue Absatzmärkte für ihre Pharmaprodukte. „Das sind Produkte für die Dialyse oder medizinische Kochsalzlösungen.

Von der Coronapandemie erholt hat sich mittlerweile auch der Tourismusbereich des Unternehmens. Die „Salzwelten“ in Hallstatt, Hallein und Altaussee tragen 8 Prozent zum Umsatz bei. Die Besucher kommen überall her: aus Amerika, aus Indien, aus Korea, aus Japan und natürlich auch aus Österreich. Das weiße Gold fasziniert noch immer.