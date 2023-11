Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnt sich zurück und nickt, als Ex-ÖBB-Vorstand Arnold Schiefer als Zeuge im Prozess gegen ihn befragt wird. Dass sich der damalige FPÖ-Verhandler in Sachen Öbag-Besetzung an keine Einmischung seitens des Kanzlers erinnern kann, bestätigt die Erzählung des Angeklagten, nicht in die Personalie involviert gewesen zu sein.