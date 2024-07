Große Trauer um Mike Heslin: Der beliebte US-Schauspieler und Regisseur ist mit nur 30 Jahren an plötzlichem Herzversagen gestorben. Das teilte sein Eheman Scotty Dynamo (34) auf Instagram mit. „Am 2. Juli ist mein Ehemann, bester Freund und Seelenverwandter @mikeheslin nach einem einwöchigen Kampf im Krankenhaus an einem unerwarteten Herzversagen verstorben. Michael war jung, bei bester Gesundheit.“

Bekannt wurde Heslin durch die Fernsehserie „Lioness“ und Spielfilme wie „ The Influencers“ oder „The Holyday Proposal Plan“. Außerdem war er auch hinter der Kamera als Regisseur aktiv. Durchaus erfolgreich. Sein Horror-Kurzfilm „Happy Halloween“ bescherte ihm 2021 den Auszeichnung „Bester Nachwuchsregisseur“. Insgesamt erhielt die Produktion in fünf Kategorien Auszeichnungen.

Sie wollten eine Familie gründen

Mike Haslin und sein Mann Scotty Dynamo, die erst im Dezember 2023 im US-Bundesstaat Arizon geheiratet hatten, schmiedeten Familienpläne und dachten bereits über Kindernamen nach. Auf Instagram sagte Dynamo in dem Posting, in dem er die Fans über den Tod von Haslin informiert: „Sollte ich jemals Vater werden, werde ich meinen Sohn nach dir benennen und hoffen, dass ich es schaffe, ihn zu einem Mann zu erziehen, der wenigstens halb so gut ist wie du.“

Da Haslin Organspender gewesen ist, konnte er vier Familien „ein Geschenk des Lebens“ geben. Warum Haslin mit nur 30 Jahren sterben musste, dafür haben nach Aussage seines Ehemanns auch die Ärzte keine Erklärung. Der 30-Jährige sei bester Gesundheit gewesen.