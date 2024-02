Kenneth Mitchell ist tot. Der aus „Star Trek“ bekannte Schauspieler starb am vergangenen Samstag an den Folgen einer ALS-Erkrankung. Auf Instagram postete seine Familie ein Foto von Mitchell mit dem Text: „Schweren Herzens geben wir den Tod von Kenneth Alexander Mitchell bekannt, geliebter Vater, Ehemann, Bruder, Onkel, Sohn und lieber Freund von vielen“.

Mitchell litt seit fünf Jahren an ALS. In seinen letzten Lebensmonaten sei der Schauspieler mit „vielen Herausforderungen“ konfrontiert gewesen. „Wie es sich für Ken gehört, hat er alles mit Anmut und Hingabe gemeistert und in jedem Moment ein erfülltes und fröhliches Leben geführt“, teilte seine Familie mit. Sein Leben sei ein leuchtendes Beispiel dafür, was es bedeute, mit „Liebe, Mitgefühl, Humor, Zugehörigkeit und Gemeinschaft“ zu leben.

Neben seiner Rolle in „Star Trek: Discovery“ war Mitchell auch im Film „Captain Marvel“ als „Joseph Danvers“ und in der Fernsehserie „Jericho - Der Anschlag“ zu sehen. Außerdem hatte der Kanadier Auftritte in „Grey‘s Anatomy“ und „CSI: Miami“.

