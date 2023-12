„Wir lösen uns auf“.

So betitelten die „Gebrüder Moped“ die 102. Episode ihres Podcasts „Bist du Moped“. Nach 15 gemeinsamen Jahren als Satiriker und Kabarettisten ist für das Wiener Duo Franz Stanzl und Martin Strecha-Derkics also Schluss. Ihre Abschiedsshow werden die beiden am 18. Mai 2024 unter dem Motto „Letzte Runde. Eine Auflösung“ im Kabarett Niedermaier in Wien geben.

„Wir - die Gebrüder Moped - lösen uns auf. Witzefrei und wahrhaftig. Beginnend sofort, final im Mai 2024“, schrieben sie auf Facebook. Dass sie ihren Abschied in den sozialen Netzwerken verkündeten, scheint passend, schließlich begann dort auch ihre gemeinsame Karriere. Ihre satirischen Bildbearbeitungen und humoristischen Kommentare erfreuten sich großer Beliebtheit. Seither waren sie mit etlichen Kabarettprogrammen auf Österreichs Bühnen unterwegs und arbeiteten auch in einigen TV-Produktionen mit - unter anderem in „Willkommen Österreich“.

„Den Platz verloren“

Den Hauptgrund für ihr Aus nennen sie in ihrem Podcast. „Wir haben ein bisschen den Platz in der Kabarettszene verloren“, erklärt Strecha-Derkics. „Die Kabarettszene ist diverser geworden, sie ist bunter geworden, sie ist weiblicher geworden, sie ist vielseitiger geworden. Das haben wir bemerkt und durchaus auch für gut befunden, weil wir das auch immer versucht haben mit anzutreiben. Aber jetzt ist offensichtlich kein Platzerl mehr da für uns.“

Besucherinnen und Besucher seien genauso weniger geworden wie Hörerinnen und Hörer. Dennoch seien es noch immer sehr viele gewesen, denen Stanzl am Ende der Episode noch Folgendes ausrichtete: „Ich bedanke mich bei allen Menschen, die uns 15 Jahre lang begleitet haben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns noch sehen, in den nächsten Wochen.“