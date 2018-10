Sie berechnen, wie eng es in Österreich wird, wenn wirklich alle kommen, und freuen sich auf ihre fünfte Saison mit der Kabarett-Koalition in Villach: die Gebrüder Moped über ihr neues Buch, den Innenminister und Ablenkungsmanöver.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Stanzl (l.) und Martin Strecha-Derkics © Christof Wagner

Am heutigen 5. Oktober startet die neue Saison eurer Kabarett Koalition in Villach. Gratulation zum fünften Jahr!

Martin Strecha-Derkics: Danke, das freut uns sehr, dass sich das so gut entwickelt hat und in Villach zum fixen Bestandteil der Kleinkunst geworden ist.

Franz Stanzl: Außerdem kommen wir gleich mit einem frischgebackenen Preisträger. Christoph Fritz bekommt den Österreichischen Kabarett-Förderpreis 2018 und tritt nun erstmals in Kärnten auf. Er hat sich vor einiger Zeit mit tiefschwarzem Humor infiziert, unheilbar.