1 ADHS ist ein Schlagwort, das für Aufmerksamkeit sorgt. Doch welches Krankheitsbild steckt hinter dieser Abkürzung?

ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Es handelt sich dabei um eine psychische Erkrankung bzw. Störung. Kinder, die an ADHS leiden, werden als hyperaktiv, unaufmerksam oder impulsiv beschrieben. Oft fällt es ihnen schwer, sich zu konzentrieren, oder sie lassen sich leicht ablenken. Wobei ADHS insgesamt ein sehr breites Spektrum abdeckt. „Es gibt viele Menschen, die mit dieser Störung gut leben und daher nicht krank sind“, sagt Wolfgang Wladika, Abteilungsvorstand der Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters am Klinikum Klagenfurt in der aktuellen Episode des „Ist das gesund?“-Podcasts. „Krankheit besteht erst dann, wenn ein erhebliches Leiden der Person oder des Umfeldes entstanden ist, weil sie mit dieser dann doch etwas ausgeprägten Symptomatik nicht mehr zurande kommen.“