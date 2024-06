Maximilian hat einen Zwillingsbruder. Doch ein Unterschied hat ihn quasi von Beginn an von seinem Bruder unterschieden, er kam mit einer Kopfasymmetrie auf die Welt. „Es war bei ihm von Anfang an deutlich zu sehen, von allen Seiten“, sagt seine Mama. „Er hat auch immer nur nach rechts geschaut. Auf der rechten Seite war dann auch von Geburt an die Nackenmuskulatur verkürzt.“