Die Frage

Mein Partner und ich sind bereits zehn Jahre zusammen und grundsätzlich passt alles super. Allerdings ist in den letzten zwei Jahren unser Sexleben eingeschlafen. Was kann ich tun, damit wir wieder Lust aufeinander haben?

Die Antwort von Nicole Siller

Es ist ganz normal, dass es auch in guten Beziehungen Phasen geben kann, in denen Sexualität in Vergessenheit gerät. Oft legen sich andere, dringlichere Themen und Probleme, Gewohnheit oder Erschöpfung über die Lust auf Sexualität. Der wichtigste Schritt, um wieder in erotische Begegnungen zu kommen, ist die gemeinsame Entscheidung zu treffen, Sexualität wieder miteinander genießen zu wollen. Leichter gelingt das dann, wenn man wieder bewusst Zeit für Dates zu zweit findet.

Helfen kann etwa, gemeinsam etwas Neues oder auch etwas längst Vergessenes zu erleben. Genießen Sie beispielsweise einen Ausflug, eine schöne Ausstellung, ein Konzert oder auch ein neues Lokal. Ganz wichtig ist dabei: Bereiten Sie sich wie für ein „erstes Date“ vor. Machen Sie sich „schön“, so ist es einfacher, aus Gewohnheiten auszusteigen und in Stimmung zu kommen. Sprechen Sie beim Date selbst besser nicht über den Alltag oder bewährte Probleme, sondern bewusst über persönliche Themen, über Ihre Träume, Wünsche, Ideen, Freuden, und schmieden Sie gemeinsame Pläne zu mehr sinnlichem Genuss.



Wenn es für Sie passt, laden Sie abwechselnd ein und überraschen Sie einander. Besonders prickelnd kann es werden, wenn Sie in Ihre eigene Bedürfniswelt einladen. Dazu sollte man sich folgende Fragen stellen: Worauf haben Sie jetzt Lust? Was möchten Sie mit Ihrem Partner erleben? Zeigen Sie ihrem Partner, was Ihnen jetzt Freude macht. Dies ist wertvoller, als zu überlegen, was dem anderen gefallen könnte, der dann vielleicht aus Höflichkeit freudig tut. Natürlich wählen Sie klugerweise nichts, von dem Sie wissen, dass Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin gar nichts damit anfangen kann.

Überlegen Sie sich außerdem: In welchen Situationen begegnen Sie einander körperlich entspannt? Vielleicht bei nahen Umarmungen? Beim Tanzen, einer entspannten Massage oder auch beim bewussten Kuscheln, vielleicht Haut an Haut? Und: Küssen Sie! Bei (Zungen-)Küssen werden viele Hormone ausgeschüttet, die glücklich und euphorisch machen. Sie fördern auch die Bindung und machen vor allem auch Lust auf mehr. Meist braucht es ein paar entspannte Begegnungen, die wieder auf einer bewusst sinnlicheren Ebene stattfinden, um auch wieder Lust auf Sex zu haben.