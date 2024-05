„Ich bereue es nicht, mich für Österreich entschieden zu haben“, meint Zoran. Seit vielen Jahren lebt der heute 67-Jährige in Graz, zur Welt gekommen ist er 600 Kilometer weiter südlich: in Smederevo, einer Industriestadt südlich von Belgrad. Als Neunjähriger war er mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern in die Steiermark gekommen. Das „Wirtschaftswunder“ hatte die Nachfrage nach Arbeitskräften immens nach oben getrieben. Im Mai 1964 hatte Österreich deshalb auch mit der Türkei ein Abkommen geschlossen, das – zeitlich begrenzt – den Einsatz türkischer Arbeitskräfte im Land vorsah. Die „Gastarbeit“ wurde damit offiziell.