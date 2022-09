Im ersten Stock des ÖGK-Gebäudes in der Seenstraße 2 in Völkermarkt zieht ein neuer Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) ein. Der 34-jährige Linzer Markus Hohensinn, der mit einer Bleiburgerin verheiratet ist, eröffnet seine Wahlarztordination am 14. September. Bis zum Umzug mit seiner Familie von Oberösterreich nach Kärnten heuer im Frühjahr war der Vater zweier kleiner Kinder als Oberarzt am Krankenhaus in Steyr tätig. Dort absolvierte Hohensinn nach dem Medizinstudium in Graz und der Turnusarztausbildung in Linz auch die Facharztausbildung.